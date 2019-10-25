وظائف شاغرة بتعليم جازان

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عن توفر 147 وظيفة شاغرة على لائحة بند الأجور فئة (أ) بمسمى (عامل/ـة خدمات، عامل/ـة خدمات مع مرافقه، سائق/ـة مراسل/ـة مكتبي) وفق الاحتياج.

وسيتم شغل الوظائف من المتقدمين والمتقدمات من الجنسين على موقع وزارة الخدمة المدنية (ساعد)، والتقديم على موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وفق المفاضلة، ويمكن التقدم مباشرة على الرابط التالي: https://es.je.gov.sa/SJA.aspx، اعتبارا من الأحد الموافق 28/ 02/ 1441هـ وينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء 02/ 03/ 1441هـ، في الـ12.30ظهرا.

وأوضحت الإدارة أن الشروط هي:

أن تنطبق على المتقدم/ـه شروط شغل الوظيفة العامة الواردة في نظام الخدمة المدنية.

أن يكون المتقدم/ـه مسجل/ ه في موقع الخدمة المدنية (ساعد) ويكون حاصل /ه على مؤهل ثانوية عامة فما دون.

أن يكون المتقدم/ـه مسجل/ ه في موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

أن لا يقل عمر المتقدم عن (35) عاما للعمل عامل في مدارس البنات ويكون (محصن) (25) عام لمدارس البنين.

أن يكون المتقدم/ـه حسن السيرة والسلوك.

أن يكون المتقدم/ـه لائق صحيا (يجتاز الفحص الطبي).

أن يكون المتقدم/ـه ليس لديه سوابق لدى الجهات الأمنية.

سلامة الحواس وعدم وجود أي إعاقة تمنع المتقدم/ـه عن العمل.

أن يكون المتقدم/ـه لديه رخصة سياقة سارية المفعول (لوظائف السائقين).

ضرورة تحديد مقر الإقامة عند تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني لدى الإدارة، على أن يكون داخل النطاق الجغرافي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، المحافظة التي يتبعها لمقر سكنه.

اجتياز المتقدم /ـه المقابلة الشخصية بعد المفاضلة التي تجرى لهم من قبل اللجنة التي سيحدد موعدها بعد انتهاء فترة الإعلان.

وأكدت الوزارة أنه سيتم إلغاء طلب التقديم في حالة عدم ثبوت صحة البيانات. مشيرة إلى أنه سيتم إبلاغ المتقدمين المقبولين مبدئيا برسالة نصية أو عن طريق الموقع الإلكتروني للإدارة، ولن يتم استقبال أي طلب مباشر، علما بأن جميع الطلبات الإلكترونية السابقة لاغية ولن ينظر إليها.