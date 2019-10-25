“البيئة” تطلق حملة التشجير لزراعة 50 ألف شجرة بمتنزه ثادق

تطلق وزارة البيئة، غدًا السبت، “حملة التشجير” للموسم الحالي، لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد بمتنزه ثادق الوطني في محافظة ثادق التابعة لمنطقة الرياض، بمشاركة أكثر من 27 جهة حكومية وشبه حكومية وتطوعية.

وبيّنت الوزارة، أن الحملة تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2019م وحتى أبريل 2020م، بمشاركة جهات حكومية وشراكات مجتمعية, ضمن خطة سيتم تنفيذها خلال هذا الموسم.

وأكدت الوزارة أن “حملة التشجير” تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتبدأ من متنزه ثادق الوطني وستشمل جميع المدن والمحافظات، داعية الراغبين من الأفراد والعائلات والقطاع الحكومي والخاص والجمعيات التطوعية للمشاركة الحملة.