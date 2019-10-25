تفاصيل اجتماع المبعوث الخاص إلى اليمن ونائب وزير الدفاع

التقى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، نائب وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، في الرياض، أمس.

وناقش المبعوث مع نائب وزير الدفاع، سبل دعم العملية السياسية وكذلك الجهود المبذولة لتطبيق اتفاق استوكهولم، كما عرض المبعوث الخاص لجهود الأمم المتحدة ومنظمة الصليب الأحمر الدولي في تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والتحديات والفرص التي تواجه هذا الملف الإنساني المهم، مشدّدًا على أهمية إحراز تقدّم في هذا الملف الإنساني الذي يمسّ حياة الآلاف من العائلات اليمنية، داعيًا جميع الأطراف إلى إبداء المرونة اللازمة لذلك بما يسمح بالبدء بعملية تبادل شاملة للمحتجزين في أقرب وقت ممكن.

وأحاط المبعوث، الأمير خالد بن سلمان، بالتقدّم المحرز في تطبيق اتفاق الحديدة خصوصًا فيما يتعلّق بتفعيل آلية مراقبة وقف إطلاق النار والأثر الإيجابي لهذه الخطوة على حماية المدنيين وعلى تعزيز العمل الإنساني وفي توفير الأجواء المناسبة لدعم إجراءات بناء الثقة في هذا المجال.

كما استمع المبعوث الخاص من نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إلى إيجاز حول جهود المملكة في التوسّط لإيجاد حلّ للوضع في الجنوب، وثمّن جهود المملكة الكبيرة في هذا المجال.

وفي هذا الصدد، أكّد المبعوث على محورية الدور السعودي بقيادة ولي العهد في دعم جهود الأمم المتحدة للتوصّل إلى حلّ سياسي للأزمة في اليمن.