مدرب الهلال: اللاعبون جاهزون لمواجهة النصر.. وهذا الثلاثي يغيب عن اللقاء

أكد رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، أن جميع لاعبي فريقه متحفزون للغاية، ولديهم ثقة كبيرة ويتطلعون لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة أمام النصر بعد غد الأحد، في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وقال لوشيسكو، إن جميع الأفراد داخل الفريق سواء لاعبين أو جهاز فني يتطلعون للمباراة ومتحمسون للغاية للمباراة.

وأكد لوشيسكو، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة، للحديث عن المباراة، أن النصر فريق رائع ولديه إمكانيات كبيرة ولكن فريقه استعد للقاء بشكل جيد للغاية.

وأضاف أن الفريق لديه ثقة كبيرة في قدراته خاصة بعد عبور عقبة السد القطري، والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا أمام أوروا ريد دياموندز الياباني.

وأكد لوشيسكو، أن جميع اللاعبين جاهزين لمباراة النصر باستثناء الثلاثي عمر خريبين وأمير كردي ومحمد كنو اللذين سيغيبان عن هذا اللقاء.