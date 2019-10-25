الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة غدا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد السبت في المملكة 27/ 2/ 1441، الموافق 26/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة ما زالت مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة المنورة، الشرقية، مكة المكرمة، الجوف, الحدود الشمالية.

وشملت التوقعات، أن يستمر تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المملكة، المرتفعات الجنوبية الغربية.