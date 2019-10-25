العراق.. العثور على 12 جثة محروقة داخل مبنى ميليشيا بدر في الديوانية

عثر على 12 جثة محروقة في مبنى ميليشيا بدر في الديوانية، بالعراق.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، سقوط 30 قتيلا وأكثر من 1700 جريح خلال تظاهرات العراق اليوم.

وتشهد بغداد والمحافظات اليوم موجة مظاهرات احتجاجية حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف يطالبون بإسقاط الحكومة وحل البرلمان وتشكيل حكومة جديدة من المستقلين.

وأكد مجلس القضاء العراقي أن حق التظاهر السلمي مكفول بموجب الدستور وندعو الأجهزة الأمنية إلى ممارسة واجبها في الدفاع عن المتظاهرين السلميين

وقررت سلطات العراق مساء اليوم الجمعة إعلان فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية كبيرة.

وحسب قناة “السومرية نيوز”، شمل إعلان حظر التجول محافظات الديوانية وبابل والمثنى والبصرة وواسط وذي قار وميسان.

وخوّل القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم، سواء جزئيا أو كليا.