رئيس هيئة الرياضة يوجه بالتحقيق في أحداث مباراة #الاتفاق و #العدالة

وجه رئيس هيئة الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل اليوم الجمعة، بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عددٍ من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة بالدمام بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة.

وذكر بيان صادر من الهيئة العامة للرياضة، أنه إشارة إلى المقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول دخول عدد من الجماهير في مباراة الاتفاق والعدالة والتي أقيمت يوم أمس الخميس على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة للحصول على الدعم المعلن في وقت سابق والبالغ مليون ريال.

وأضاف: “عليه فقد وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالتحقيق في ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة في هذا الخصوص”.