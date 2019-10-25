شركة البترول الوطنية الكويتية تبدأ تشغيل وحدة معالجة الغاز بمصفاة ميناء الأحمدي

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم، تشغيل وحدة معالجة الغاز البترولي (يو 125) في مصفاة ميناء الاحمدي “لتكون بذلك اول وحدة ضمن مشروع الوقود البيئي يتم تشغيلها في المصفاة”.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوحدة الجديدة ستقوم بمعالجة الغاز المسال الناتج من وحدة وقود السيارات اضافة الى انتاج كمية من وقود الافران الحرارية المستخدمة في العديد من وحدات المصفاة.

وأوضح العجمي أن الطاقة الإنتاجية للوحدة يوميا تبلغ 2264 برميلا مبينا انها تقع في المنطقة الأولى بالمصفاة بين العديد من الوحدات القديمة والحديثة وترتبط ارتباطا وثيقا بتحسين جودة منتج وقود السيارات في الوحدات المجاورة.

وأكد انها ستساهم بخفض (الاولفينات) بنسبة تصل الى 100 جزء في المليون بالمنتج النهائي بدلا من اثنين في المئة في الوحدة السابقة مشيدا بجهود فرق العمل التي نجحت في ضمان التشغيل الامن لهذه الوحدة.

ولفت العجمي الى ان تشغيل هذه الوحدة يمثل خطوة اولى على طريق تشغيل مزيد من الوحدات الجديدة الاخرى.

يذكر ان مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله تشكلان مجمعا تكريريا متكاملا ضمن مشروع الوقود البيئي الذي سيعمل فور تشغيله على تحسين جودة منتجات الشركة لتتوافق مع المتطلبات البيئية واشتراطات ومعايير السوق العالمية.