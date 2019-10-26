مجلة فرنسية تصدر غلافها بـ”أردوغان الدكتاتور”.. والرئيس التركي يقاضيها

صدرت مجلة لوبوان الفرنسية غلافها الصادر بصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفة إياه بالديكتاتور، فيما قدّم الرئيس التركي شكوى جنائية ضد رئيس تحرير المجلة إتيان جيرنيل، وكاتب المجلة رومان غوبرت.

وقال محامي أردوغان، حسين أيدين، في العريضة التي قدمها للنيابة العامة بأنقرة، إن المجلة الفرنسية استخدمت صورة الرئيس التركي على صفحة الغلاف في العدد الصادر بتاريخ 24 أكتوبر وأهانته باللغة الفرنسية.

وبيّن أن المجلة ارتكبت تهمة «إهانة رئيس الجمهورية» بموجب المادة 299 من قانون الجنايات رقم 5237، وستفتح الهيئات القضائية التركية تحقيقات في هذا الشأن.

واتهمت المجلة أردوغان بحملة تطهير عرقي وإبادة جماعية بحق الأكراد، وأكد جيمس جيفري المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى سوريا، أن قوات أمريكية رأت أدلة على ارتكاب القوات التركية جرائم حرب في سوريا أثناء هجومها على الأكراد هناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فؤاد أقطاي على حسابه في «تويتر»، أمس، «فرنسا التي استعمرت الجزائر، والجابون، وموريتانيا، والسنغال، وغينيا، والكونغو، وتونس، وجزر القمر، ومدغشقر، وجيبوتي، ومالي، وبنين، وتشاد، والمغرب، وذبحت الآلاف من الناس، واشتركت في تجارة الرقيق، وتابعت مذبحة رواندا… والمجلة الفرنسية هي من ألقت تهم التطهير العرقي».