التحالف العربي: خسائر فادحة للحوثي في حجة وصعدة

شن التحالف العربي خلال 24 ساعة الماضية غارات جوية على مواقع وتحركات لميليشيات الحوثي في مناطق متفرقة بمحافظتي صعدة وحجة شمال اليمن.

وذكرت مصادر محلية، أن الضربات الجوية دمرت مواقع ثابتة وتعزيزات للميليشيا في مديريات كتاف وباقم ورازح والظاهر في شمال وغرب صعدة، مضيفة أن أهدافاً أخرى مماثلة تم استهدافها في مديريات حرض ومستبأ وعبس بمحافظة حجة، بحسب ما ذكرت وكالة “2 ديسمبر” الإخبارية.

واعترفت ميليشيات الحوثي، بمقتل العشرات من عناصر الميليشيات، هذا الأسبوع، في قصف جوي للتحالف شمال محافظتي صعدة وحجة.

واكد موقع وزارة الدفاع اليمنية ليل الأربعاء الخميس الماضيين، أن طيران التحالف العربي دمر مخزن أسلحة لميليشيات الحوثي في منطقة الجر الزراعية بمديرية عبس غرب.

وأضاف أن غارات جوية أخرى أصابت تجمعاً للميليشيات في منطقة الطينة شمال عبس، ما أسفر عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير معدات وآليات عسكرية وقتالية تابعة لهم.