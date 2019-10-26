خبر سار لجماهير النصر السعودي

ذكرت تقارير صحافية سعودية أن مهاجم فريق النصر، المغربي عبد الرزاق حمد الله، تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمس الأول الخميس، أثناء تدريبات فريقه استعداداً لمواجهة الهلال في الجولة 8 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين).

وأوضحت التقارير أن حمد الله شارك في تدريبات النصر، يوم امس الجمعة، وأن قرار مشاركته سيكون بيد بازيل روبيرو رئيس الجهاز الطبي بالنادي.

ومن ناحية أخرى، واصل الثنائي النيجيري أحمد موسى وعبد الفتاح آدم برنامجهما التأهيلي استعدادًا للعودة لخوض المباريات مع الفريق.

ويحتل النصر المركز السادس برصيد 11 نقطة، فيما يحتل الهلال صدارة ترتيب المسابقة برصيد 19 نقطة.