نتائج بطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام

توج رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام المهندس أسامه الرميان الفائزين ببطولة كأس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام التي نظمها الاتحاد في نادي الرياض واختتمت بمشاركة 185 لاعباً سعودياً.

بحضور نائب الرئيس للتشغيل السيد مايك ومدير العلاقات العامة الاستاذ علي القرني والدكتور محمد سالم مدير الادارة الرياضية ومدير الانشطة الرياضية فضول عربي.

وشملت منافسات البطولة التي رعتها وقت اللياقة على ثلاث فئات رئيسة (كمال الأجسام – الفيزيك_ المسكلر فيزيك ) وتم من خلالها ترشيح لاعبي المنتخب السعوي لكمال الأجسام للمنافسة في بطولة العالم التي ستقام في دولة الإمارات خلال فترة من 5-10 نوفمبر المقبل.

حيث حصل احمد مهدي المركز الأول في وزن 60 كجم وفي فئة وزن 65 كجم حل أولاً نجيب برناوي, وفي وزن 70 كجم نال نايف النمشان المركز الأول , فيما حقق محمد عبدالله التاروتي المركز الأول لوزن 75 كجم.

وفي وزن 80 كجم حقق المركز الأول علي جلي, , وحقق حسن رضا في المركز الأول لوزن 85 كجم , ولفئة وزن 90 كجم جاء سلمان عادل آل زاهر أولاً , , ولفئة وزن 95 كجم جاء أحمد يحي الجريبي في المركز الأول, ولفئة وزن+100 كجم حقق المركز الأول تيسر خلفان.

وفي فئة المسكلر فيزيك حقق المركز الأول سلطان الشهري, , ولنفس الفئة( طول 170 سم ) جاء حميد الشاوي أولاً, ولفئة (طول 173 سم ), جاء أولاً مازن مباركي, , ولفئة ( طول 176 سم), جاء أولاً أسامه مجلي، ولفئة طول ( 179 سم ) جاء في المركز الأول محمد الزهراني.

وفي ذات المنافسات (طول 182 سم ) حقق حمدان الغامدي المركز الأول , ولفئة ( طول 182+ سم ) حل أولاً أحمد عبدالله ونال أحمد يحيى الجريبي لقب بطل أبطال بناء الأجسام فيما حقق حمدان الغامدي بطل أبطال فئة الفيزيك.