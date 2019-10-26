تدريب منتهي بالتوظيف في المعهد السعودي للتعدين

أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين عن فتح باب التسجيل لبرنامج الصيانة المنتهي بالتوظيف في شركة معادن للأسمدة وذلك للعمل بمصنع رأس الخير في تخصصات الكهرباء والميكانيك والأجهزة الدقيقة وعمليات التشغيل لخريجي المعاهد والكليات التقنية.

وذلك وفق الشروط التالية : أن يكون سعودي الجنسية وأن لايتجاوز عمره 28 عاما وأن يكون حاصلا على دبلوم في أحد التخصصات التالية ( الكهرباء – الميكانيكا – أجهزة دقيقة – عمليات تشغيل) وأن يكون حاصلاً على معدل 2 من 4 أو 3 – 5 .

ومن مزايا التدريب مكافأة شهرية وسكن أو بدل سكن ومواصلات أو بدل مواصلات وتأمين طبي حسب سياسة الشركة والتسجيل في التأمينات الاجتماعية.

ويبدأ التسجيل يوم الخميس 3 / 3 / 1441 هـ الموافق 31 / 10 / 2019 م وينتهى يوم السبت الموافق 12 / 3 / 1441 هـ الموافق 9 / 11 / 2019 م للاستفسارات ( 920013224 )

وللتقديم من خلال الرابط التالي :

http://ar.smp.edu.sa/index.php/ar/