شاهد التفاصيل: وظائف للجنسين بجامعة الحدود الشمالية

يسر جامعة الحدود الشمالية أن تعلن عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين فقط للرجال والنساء في عدد من التخصصات بدرجة (أسـتـاذ – أستـاذ مشارك – أستاذ مساعد)، وذلك في مقر الجامعة بعرعر وفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة، والتي ترغب الجامعة في شغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة ممن تنطبق عليهم الشروط المعلنة، حيث سيكون التقديم متاحاً إلكترونياً على مدار العام عبر موقع الجامعة ابتداءً من تاريخ 28-2-1441هـ.

أولاً: شروط التقديم:

1- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها.

2- أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظاماً.

3- معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة.

4- امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

5- أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة.

6- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

7- اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

8- فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلاً على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

9- تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.

ثالثاً: آلية التقديم:

سوف يتم فتح باب التقديم عبر البوابة الإلكترونية للجامعة على الرابط (Http://career.nbu.edu.sa)

وذلك ابتداءً من يوم الأحد 28 /2 /1441هـ الموافق 27 /10 / 2019م وعلى مدار العام .

رابعاً: الوثائق المطلوب إرفاقها إلكترونياً:

1- السيرة الذاتية.

2- صورة من شهادة المؤهل العلمي (الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس).

3- صورة من الملخص (الصفحة الأولى) من الأوراق العلمية المنشورة للمتقدمين على وظيفة أستاذ مشارك أو أستاذ.

4- صورة المعادلة إذا كان المؤهل من خارج المملكة.

5- ورقة بحثية منشورة أو إشعار قبول للنشر للمتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد.

6- صورة من شهادة الامتياز للتخصصات الصحية.

7- صورة من مؤهل الزمالة الطبية (إن وجد) للتخصصات الصحية.

8- صورة من التخصص الدقيق بالنسبة للتخصصات الطبية.

9- صورة من الهوية الوطنية.

وترفع جميع الوثائق في ملف واحد من نوع (PDF).

سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل أو غير صحيح البيانات والوثائق.

للتواصل والاستفسار على البريد الإلكتروني: ( [email protected])