قريباً… السماح بنقل ملكية سيارات الأفراد عبر “أبشر”

أكدت مصادر قرب إضافة خدمة نقل ملكية المركبات للأفراد عبر نظام أبشر دون الحاجة إلى زيارة معارض السيارات واستخدام خطوات آمنة عدة يجريها مالك المركبة عبر التطبيق لاستكمال الإجراء، وتتضمن اشتراطات نقل الملكية، هوية واستمارة سارية.

وأشارت المصادر إلى أن الخدمة الجديدة تغني المواطن والمقيم عن مراجعة معارض السيارات والمكاتب الخاصة بنقل الملكية إذ يسمح للمالك من الأفراد إجراء عملية النقل والمبايعة عبر نظام أبشر، فيما ستبقى نقل الملكيات الخاصة بالأعمال التي تتبع للنشاط التجاري من مؤسسات وشركات عبر معارض السيارات بحسب صحيفة عكاظ .

ويتيح «أبشر» عددا من الخدمات الخاصة بالسيارات منها الاستعلام عن صلاحية تأمين مركبة برقم اللوحة أو الهوية و خدمة تغيير رقم لوحة السيارة التي تتطلب بعض الشروط؛ منها أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساريا وسريان صلاحية استمارة المركبة وعدم وجود مخالفات مرورية على السجل المدني لصاحب رقم لوحة السيارة أو المركبة.