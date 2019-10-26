موسكو تنعت واشنطن بـ”اللصوصية” بعد اعلان نيتها حماية النفط في سوريا

اتهمت روسيا السبت الولايات المتحدة بممارسة “اللصوصية” على مستوى عالمي بعد اعلان نيتها حماية حقول النفط في شرق سوريا التي استعادها المقاتلون الأكراد من تنظيم داعش الارهابي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “ما تفعله واشنطن حاليا من وضع اليد والسيطرة على حقول النفط شرق سوريا، يدل بكل بساطة على عقلية اللصوصية على مستوى عالمي”.

وأضافت “ليس أي من حقول النفط الواقعة على أراضي جمهورية سوريا العربية ملكا لإرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية ولا ‘للمدافعين الأميركيين عن إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية’ بل تعود حصريا لجمهورية سوريا العربية”.

والجمعة أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك اسبر نية واشنطن الدفاع عن حقول النفط السورية في دير الزور، الأكبر في البلاد قرب الحدود مع العراق حيث ينتشر 200 جندي أميركي.

وقال في حلف شمال الأطلسي “نتخذ حاليا تدابير لتعزيز مواقعنا في دير الزور وسيشمل ذلك قوات مؤللة للتأكد من أن تنظيم الدولة الإسلامية لن يتمكن من الوصول إلى مصدر يؤمن له إيرادات تسمح له بضرب المنطقة أو أوروبا أو الولايات المتحدة”.