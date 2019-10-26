مصادر: توجيهات بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين باستثناء 4 حالات

كشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أصدرت قرارا باعتماد توجيهات من هيئة الخبراء بالعفو عن المدعى عليهم من المرابطين في الحد الجنوبي والمشاركين في الداخل اليمني والمشاركين بالقوات المشتركة.

وأوضحت المصادر أن العفو شامل لجميع الجرائم التي وقعت قبل صدوره، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم.

وشددت النيابة العامة على كافة الفروع والدوائر بضرورة اعتماد التوجيه.

وكانت هيئة الخبراء درست الموضوع بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة من دعاوی للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم.

وأعدت الهيئة قرارها بعد دراسة كافة جوانب الموضوع، وأصدرت توجيهاتها السابقة.