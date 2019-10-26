“العمل” تصدر قرارا ببدء سحب التعويضات من المتحايلين

كشفت مصادر مطلعة أن المهندس أحمد الراجحي، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية صلاحية استرداد التعويضات المصروفة للمستفيدين.

وأوضحت المصادر أنه إذا ثبت أن أساس هذا التعويض نتج عن قيام صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته، يتم استراد التعويض مع تصنيفها بأنها صرفت دون وجه حق.

ووفقا لتعديلات لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية؛ يتم فرض عقوبات على كل من شارك في ارتكاب تلك المخالفات، مع إمكانية التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ فيما لن تفرض عقوبات على المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها 5 سنوات فأكثر.

واستحدث وزير العمل والتنمية فرض عقوبات على كل من يخالف نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية بتقديم بيانات غير صحيحة للمؤسسة أو الامتناع عن تقديم البيانات التي تطلبها، مع تعداد العقوبة عند تعدد المخالفات، أو تعدد من ارتكبت بصددهم تلك المخالفات؛ كما تضاعف العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة خلال 5 سنوات.