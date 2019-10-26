37 قرار إغلاق لمنشآت صحية خاصة بعسير خلال 9 أشهر

نفذت “صحة عسير” عن طريق إدارة الالتزام، جولات رقابية، خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2019 م، أسفرت عن سحب ترخيص منشأتين صحيتين خاصتين وإغلاق (37) منشأة صحية خاصة.

وأصدرت لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة بصحة المنطقة (245) قرارًا بحق عدد من المنشآت الصحية الخاصة توزعت بحسب المخالفة المضبوطة، منها (20) قرارًا للمستشفيات و(61) قرارًا للمجمعات الطبية و(148) قرارًا على الصيدليات و(16) قرارًا على محلات النظارات.

وأكدت “صحة عسير”، استمرار جولاتها الرقابية من خلال إدارة الالتزام مشددة على التقيد بالأنظمة وتطبيق اللوائح داخل منشآت القطاع الخاص، سعيًا لرفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة.