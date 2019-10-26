“الأرصاد”: العاصفة “كيار” تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى.. وهذا تأثيره على المملكة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تقريرها الثالث بشأن الحالة المدارية “كيار” في بحر العرب.

وقالت إنه من خلال المتابعة المستمرة من المختصين في قطاع الأرصاد لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية حيث إنها تشير إلى أن الحالة تطورت من عاصفة مدارية إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، وموقعه عند خط عرض 16.5 درجة شمالا وخط طول 70 درجة شرقا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزه 70-75 عقدة، 125-135 كيلومتر/ساعة، ويتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب، ويتوقع أن تتطور الحالة خلال الـ24 ساعة القادمة داخل بحر العرب دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة، استمرارها في مراقبة الحالة من المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها، داعية الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على الموقع الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي.