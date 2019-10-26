3 تغييرات مرتقبة على تشكيلة الهلال في “ديربي الرياض” #كلنا_معك_يا_لهلال

يختتم فريقا الهلال والنصر، التدريبات الجماعية، مساء اليوم السبت، استعدادًا للمواجهة المرتقبة بينهما مساء غد الأحد، في المباراة التي تقام على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الثامنة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وحسب مصادر لـ”الوئام”، فإن المدير الفني لفريق الهلال رازفان لوشيسكو، يعكف على إجراء بعض التغييرات على اللاعبين الذين سيخوضون المواجهة، حيث يخطط “لوشيسكو”، للدفع بـ عبدالله الحافظ في مركز قلب الدفاع على حساب على البليهي، والاستعانة بكارلوس إدواردو بدلًا من سيباستيان جيوفينكو، وكويلار في التشكيلة الأساسية للفريق.

ومن المقرر أن يتواجد الثلاثي علي البليهي، وعبدالله العطيف، وسيباستيان جيوفينكو، على مقاعد البدلاء، ليمنحوا الفرصة للثلاثي الذي اختاره المدير الفني للعب في التشكيلة الأساسية.

يشار إلى أن المدير الفني لفريق الهلال، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، غياب الثلاثي عمر خريبين وأمير كردي ومحمد كنو عن لقاء النصر في “ديربي الرياض”.