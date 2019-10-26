مظاهرات العراق.. سقوط 6 قتلى بينهم 3 برصاص حماية مسؤول محلي

قتل ستة أشخاص، السبت، في تجدد الاحتجاجات في العراق، بينهم ثلاثة متظاهرين في بغداد وفق حصيلة رسمية، وثلاثة أشخاص برصاص حماية مسؤول محلي في جنوب البلاد، بحسب مصادر أمنية وطبية.

وقال العضو في المفوضية العراقية لحقوق الإنسان علي البياتي، إن ستة أشخاص قتلوا في احتجاجات العراق، السبت، ثلاثة في بغداد وثلاثة في الناصرية جنوبًا، من دون مزيد من التفاصيل.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، إن الأشخاص الثلاثة قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه.