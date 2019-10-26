وزير الصحة: امرأة متوفاة أنقذت حياة سبعة أشخاص في المملكة

قال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، إن امرأة ميتة دماغيًا أنقذت حياة سبعة أشخاص، بعد نقل أعضاءها بنجاح لهم.

وقال في سلسلة تغريدات له عبر حسابه على “تويتر”، اليوم السبت، إنه تم تقسيم الكبد إلى جزئين وزراعتها لمريضين، تم زراعة كلى وبنكرياس لمريض، تم فصل الرئتين لمريضين، تم زراعة القلب لمريض، كلية لمريض.

وأضاف “الربيعة”، أن جميع عمليات الزراعة أجراها جراحين سعوديين حتى فجر اليوم في عمل متواصل لمدة 24 ساعة بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام ومستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، موجهًا الشكر لأهل المريضة على تبرعهم بأعضائها.