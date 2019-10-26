السيسي يعلن الطوارئ بمحافظات مصر لمدة 3 أشهر

مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لثلاثة أشهر “نظرا للظروف الأمنية الخطيرة” في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية السبت.

وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين نفذهما متطرفون في التاسع من أبريل 2017 واستهدفا كنيستين قبطيتين في طنط والاسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.

ونص القرار على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.

وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء مع فرض حظر التجوال في بعض مناطقها.