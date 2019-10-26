رسميا.. زيادة عدد أندية دوري أبطال آسيا إلى 40

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم زيادة عدد الأندية المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا إلى 40 فريقا اعتبارا من عام 2021.

وقال الاتحاد الآسيوي، في بيانه الرسمي، إنه يسعى لإطلاق عصر جديد لكرة القدم الآسيوية لذا تقرر زيادة عدد الأندية في دوري أبطال آسيا إلى 40 ناديا اعتبارا من موسم 2021، واستحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.

وأوضح البيان أن زيادة عدد الفريق لن تشمل أي تغيير على المقاعد المخصصة لأفضل 6 اتحادات وطنية، موكدا أن العمل يجرى على تعزيز مكانة دوري أبطال آسيا؛ لتكون ضمن أغنى بطولات الأندية القارية في العالم.

وأكد البيان زيادة عدد المنتخبات في كأس آسيا للسيدات اعتبارا من نسخة 2022؛ ليصبح عدد المنتخبات المشاركة 12، بدلا من 8 منتخبات في النسخة الأخيرة التي استضافها الأردن عام 2018، في ظل الاهتمام المتزايد عالميًا بتعزيز الكرة النسائية.