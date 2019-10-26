تحديد مواعيد مباراتي “الأخضر” ضد أوزبكستان وباراجواي

أعلن اتحاد كرة القدم، اليوم، موعد مباراتي المنتخب السعودي الأول ضد أوزبكستان وباراجواي، خلال آخر فترة توقف دولي لعام 2019.

ومن المنتظر أن يواجه الأخضر أوزبكستان على ملعب باختاكور المركزي، يوم الخميس 14 نوفمبر القادم في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس أمم آسيا 2023.

ويحتل الأخضر المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات برصيد خمس نقاط؛ حيثُ فاز على سنغافورا، قبل أن يتعادل مباراتين ضد اليمن 2-2 وفلسطين 0-0.

ويقع الأخضر في المجموعة الرابعة في التصفيات برفقة فلسطين وأوزبكستان وسنغافورا واليمن وفلسطين.

كما تقرر أن يلعب منتخب السعودية بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد مباراة ودية ضد باراجواي يوم الثلاثاء 19 من شهر نوفمبر المقبل.