تحركات في الأمم المتحدة لمحاكمة أردوغان على “جرائم الحرب” بشمال سوريا

قالت النائبة السابقة ومحكمة الأمم المتحدة كارلا ديل بونتي إنه يجب التحقيق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان واتهامه بارتكاب جرائم حرب بسبب الهجوم العسكري لبلاده في شمال سوريا.

وأضافت ديل بونتي، عضو سابق في لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة وتتمتع بعلاقاتها القوية،أن تدخل تركيا في شمال سوريا انتهك القانون الدولي وأثار الصراع هناك.

وتابعت المدعي العام السويسري السابق الذي حاكم جرائم الحرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة: “أردوغان يغزو الأراضي السورية لتدمير الأكراد.. هذا أمر لا يصدق”.

وقالت لصحيفة شويز آم فوشينيند السويسرية “يجب فتح تحقيق فيه واتهامه بارتكاب جرائم حرب. لا يجب السماح له بالفرار”.

أوقفت أنقرة هجومها العسكري الأسبوع الماضي بموجب وقف إطلاق النار بوساطة أمريكية. ثم تفاوض أردوغان على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ بموجبه حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية في تطهير وحدات حماية الشعب من 30 كم (19 ميلاً) من الحدود السورية التركية.

من يوم الثلاثاء ستبدأ القوات الروسية والتركية في القيام بدوريات في قطاع أضيق طوله 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا حيث تم نشر القوات الأمريكية لسنوات إلى جانب حلفائها الأكراد السابقين.