“جدد المواجع”.. جروس يبدأ ولايته الثالثة مع الأهلي بهزيمة قاسية

هاجم جمهور فريق الأهلي، اليوم، مدرب الفريق الأول السويسري كريستيان جروس، بعد هزيمة قاسية من الحزم.

ودشن الجمهور “هاشتاج” تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “جروس راجع يجدد المواجع”.

وتلقي أهلي جدة، خسارته الأولى هذا الموسم مع الفريق على يد الحزم، بنتيجة هدفين لهدف، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثامنة بالدوري.

وسجل ابراهيما تانديا الهدف الأول لفريق الحزم في الدقيقة 50، قبل أن يتعادل عبد الباسط هندي لأهلي جدة في الدقيقة 70.

وتمكن منصور حمزي من تسجيل هدف الفوز لفريق الحزم مع حلول الدقيقة 87.

وكان جروس قد عاد لتدريب أهلي جدة يوم 16 أكتوبر الجاري، بعد رحيله عن الزمالك، بعقد يمتد لنهاية الموسم.

جروس، سبق له قيادة الأهلي في مناسبتين، الأولى بين 2014 و2016، وبعد رحيله عنه بعدة أشهر عاد إليه في ولاية ثانية استمرت حتى 2017.