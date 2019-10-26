كاميرا للأمن في كوسوفو توثق عملية اختطاف عائلة تركية على أيدى النظام التركي

وثقت كاميرا للأمن في دولة كوسوفو عملية اختطاف عائلة تركية على أيدى النظام التركي.

وتضمن الفيديو، الذي نشرته أجهزة التحقيق في كوسوفو، لقطات من إقدام سيارة شرطة بتوقيف سيارة عائلة تركية تدعى كاربين في شارع خارجى بالطريق الجانبى، وأخرجوا من فيها واقتادوهم إلى مكان مجهول.

وكانت ياسمين كاربين هناك تعمل معلمة فى بريشيتينا وحاولت منع اختطاف زوجها وحاولت إيقاف السيارة، حيث تحكى قائلة: “كانت تمضى بجوارنا وأخبرهم أنهم يساعدونى لإبلاغ المدرسة بذلك واستوقفت آخرين وطلبت منهم مساعدة وأنا أمشى فى الشارع إلى جانب جوزيف كارابين فى نفس اليوم، وخمسة رجال آخرين اختطفوا خمسة من المعلمين العاملون داخل المدارس الخاصة لحركة جولن”.

وازدادت مؤخرا حالات اختطاف المعارضين الأتراك من قبل السلطات التركية، سواء المعارضين داخل تركيا أو فى دول أجنبية أخرى.

وقال نائب المعارضة التركية جيمس ويتزلار، إنه يقود في البرلمان لجنة التحقيق بشأن اختطاف النظام التركي للمعارضين وعائلاتهم وممارسة أعمال غير إنسانية والتعذيب ضدهم.