شفاعة الجربا تعتق رقبة سجين في رفحاء

أعلن الشيخ سالم لافي ابن صخيل الشمري من سكان محافظة رفحاء التابعة لمنطقة الحدود الشمالية، ظهر اليوم، تنازله عن المبلغ المتبقي لدية ابنه البالغ 7 ملايين ريال تقديراً لوجاهة الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا.

وكان والد القتيل قد سجل تنازله عن قاتل ابنه في وقتٍ سابق مقابل دية بلغت 15 مليون ريال، ما يعد مبلغاً كبيراً ويصعب جمعه، ولم يستطع أن يجمع ذوي القاتل سوى مبلغ 8 ملايين من أهل الخير، وبقي 7 ملايين ريال، حتى أتت وجاهة قادها الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا يرافقه عدد من شيوخ قبيلة شمر أثمرت – بفضل الله – عن تنازل والد المقتول عن المبلغ المتبقي والذي يقدر بـ ٧ ملايين ريال.

وقد سجل والد المقتول تنازله في منزل قريبه وتبقى إكمال إجراءاته في الجهات الرسمية يوم غدٍ الأحد.

وعلى ضوء التنازل أعلنت حملة اعتاق رقبة السجين هاني النماصي إسدال الستار على قضية السجين باكتمال الدية المطلوبة عليه.

من جهة أخرى، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، الخبر على نطاق واسع ولقي صدى إيجابيًا بين روادها مقدرين للشيخ الجربا هذه المبادرة المجتمعية التي أحيا الله بها نفساً، مثمنين ومتمنين من بقية شيوخ ووجهاء القبائل أن يحذوا حذو الشيخ فرحان بن نايف الفيصل الجربا في التوسط والتشفع بمثل هذه القضايا.

يشار إلى أن القاتل يقبع خلف أسوار سجن محافظة رفحاء العام منذ حوالي ثلاثة سنوات، على خلفيه قتل حيث صدر بحقه حكماً شرعياً يقضي بثوب مانسب إليه والحكم عليه بالقصاص.