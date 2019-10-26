سبب غريب وراء سخط ترامب من آيفون 11

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استيائه من قيام شركة “أبل” بإنتاج هاتف آيفون الجديد، بالاستغناء عن الزر الرئيسي.

وكتب ترامب في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “إلى تيم: الزر في هاتف آيفون كان أفضل بكثير من (خاصية) لمس الشاشة”.

ويبدو أن التغريدة موجهة إلى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة “أبل”، والذي تناول العشاء مع ترامب مرتين على الأقل، وناقش القضايا التجارية في مناسبات متعددة.

وبدأت “أبل” بيع أجهزة آيفون التي لا تحتوي على زر رئيسي مع إطلاق الطراز iPhone X في عام 2017. ولا تزال الشركة تبيع طرازا واحدا يستخدم الزر الرئيسي وهو آيفون 8.

ولم ترد “أبل” على طلب للتعقيب.