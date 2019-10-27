150 جولة رقابية لمنع من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة

تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة شؤون إرشاد السائلين، على إرشاد قاصدي البيت الحرام وتوعيتهم وتوجيههم ورفع مستوى الوعي لديهم، وذلك من خلال اعتماد برنامج للإجابة على أسئلة المستفتين بالبيت العتيق.

وأكد مدير إدارة شؤون إرشاد السائلين بالمسجد الحرام ممدوح بن سعيد الخزاعي، أن الإدارة تحرص على توفير كل ما من شأنه تسهيل مناسك الزوار والمعتمرين والإجابة عن استفساراتهم في حدود المناسك، كما تقوم بأكثر من (150) جولة رقابية شهرياً لمنع بعض من يتجرأ على الفتوى بغير علم أو إجازة معتمدة مما يؤكد حرص الإدارة على سلامة المنهج في التعامل مع الزوار والمعتمرين.

وأفاد أن البرنامج ينفذ عبر 19 موقعاً داخل المسجد الحرام والأروقة والمداخل الرئيسية والمسعى والدور الأول، كما تمت تغطية ساحات الحرم بعدة كبائن لإرشاد السائلين، يقوم عليه عدد من القضاة وأساتذة الجامعات على مدار (24) ساعة, مبيناً أن عدد المستفيدين من البرنامج يقدّر بأكثر من (300) مستفيد يومياً، مشيراً إلى تخصيص رقمين مجانيين لإرشاد السائلين عن طريق الهاتف: / ٨٠٠١٢٢٢٤٠٠ /٨٠٠١٢٢٢١٠٠ .