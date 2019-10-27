مصدران أمنيان عراقيان: تلقينا تأكيداً بأن زعيم داعش قُتل

قال مصدران أمنيان عراقيان يقولان إنهما تلقيا تأكيدا من داخل سوريا بأن زعيم داعش الارهابي قُتل.

وكانت مروحيات تابعة للتحالف الدولي قد استهدفت “لساعة ونصف الساعة” ليل السبت الأحد جهاديين قريبين من تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة ادلب بشمال غرب سوريا ما أسفر عن سقوط تسعة قتلى، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد أن ثماني مروحيات استهدفت بعد منتصف ليل السبت الأحد منزلا وسيارة في محيط قرية باريشا في إدلب حيث تتواجد “مجموعات قريبة من الدولة الاسلامية”. وكانت وسائل إعلام أميركية رجحت مقتل البغدادي في عملية عسكرية أميركية في سوريا.