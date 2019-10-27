مغردون يكشفون موقع مقتل البغدادي وينشرون فيديوهات للعملية الخاصة

تداول مغردون سوريون لقطات لمعارك دارت ليلا في قرية باريشا بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا، وهو المكان الذي قالت وسائل إعلام أميركية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي “قتل” فيه.

وكان مغردون سوريون من إدلب، قد أفادوا في وقت سابق بوقوع عملية إنزال للتحالف الدولي في قرية باريشا، في مقدمتها ثماني مروحيات والطيران الحربي التابع للتحالف، وسمعت أصوات قصف عنيف بالمنطقة.

وتأتي تلك المعلومات ومقاطع الفيديو بالتزامن مع الأنباء عن مقتل البغدادي في عملية للقوات الخاصة الأميركية في قرية باريشا.

وكان مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون قد أكد لـ” قناة الحرة” التي أوردت التقرير أن وحدة عسكرية أميركية خاصة تابعة لـ فرقة الـ Navy Seal نفذت عملية إنزال ضد تجمع لتنظيم داعش شمال غرب سوريا في محافظة إدلب وجرت تصفية عدد من قادة التنظيم من بينهم زعيمه أبو بكر البغدادي.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه وفق مراسل قناة الحرة في البنتاغون إن البغدادي قتل بعدما قامت أجهزة استخباراتية اميركية بالتأكد من موقعه، وقد تمت تصفيته على الفور والقبض على جثته.