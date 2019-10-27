طارق صالح: من يعارض اتفاق الرياض تهمه مصالحه وليس اليمن

قال قائد “المقاومة الوطنية اليمنية” العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، أمس السبت، إن أي شخص يعارض الاتفاق بين المكونات اليمنية، لا يهمه اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها طارق صالح على حسابه في تويتر، تعليقاً على اتفاق الرياض، الذي رعته المملكة العربية السعودية، بين حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وغرد العميد طارق صالح، قائلاً، “أي شخص يعارض الاتفاق بين المكونات اليمنية هو خائف على الكرسي ولا يهمه اليمن ولا الثوابت.. همهم الوحيد مصالحهم الشخصية وأين موقعي من الإعراب”.

وأردف صالح، “اليمن فوق الجميع ويتسع للجميع”.