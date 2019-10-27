«ديفنس وان»: البغدادي فجّر نفسه فور اقتراب الأمريكيين من مقره

أكد موقع “ديفنس وان” اليوم الأحد، أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي الذي رجحت وسائل إعلام أمريكية مقتله في غارة جوية مساء أمس السبت في إدلب السورية، قد أقدم على تفجير سترة متفجرة كان يرتديها، فور سماعه صوت مروحيات للجيش الأمريكي وهي تقترب من المكان الذي يختبئ فيه.

ورفضت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” تأكيد المعلومات التي أدلى بها موقع “ديفينس وان”، ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الـ”إلقاء كلمة مهمة” حول مقتل البغدادي.

وقال ترامب في تغريدة مفاجئة على تويتر، أن “حدثاً كبيراً” وقع للتو، وذلك مع تأكيد البيت الأبيض أن ترامب في “ظهور نادر لرئيس أمريكي يوم الأحد سيلقي كلمة مهمة للأمريكيين الذين بدأوا بمتابعة وسائل الإعلام لمعرفة الحدث الكبير الذي لمح إليه رئيسهم”، وسط تأكيدات وسائل إعلام أمريكية بأن الإدارة الأمريكية لديها أعلى منسوب من الثقة أن القوات الأمريكية قد قتلت رأس تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.