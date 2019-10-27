عاجل… التلفزيون العراقي يبث لقطات مصورة للغارة التي قتل فيها #البغدادي

بث التلفزيون الرسمي العراقي اليوم الأحد لقطات مصورة لما قال إنها غارة أمريكية نُفذت

في سوريا وقيل إن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي قُتل فيها.

وأظهرت لقطات مصورة نهارا حفرة في الأرض بدا أنها ناجمة عن غارة وملابس ممزقة وملطخة بالدماء. كما بث التلفزيون العراقي لقطات ليلية لانفجار.

وأضاف التلفزيون العراقي نقلا عن خبير في شؤون الجماعات الإرهابية أن المخابرات العراقية ساعدت في تحديد موقع البغدادي.

وقالت مصادر في سوريا والعراق وإيران اليوم الأحد إنه يُعتقد أن زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي قُتل في عملية عسكرية أمريكية في سوريا.

ويستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للإدلاء “ببيان مهم” في البيت الأبيض اليوم.

وكان مسؤول أمريكي اشترط عدم ذكر اسمه قال لرويترز في وقت سابق إن البغدادي كان هدفا للعملية التي جرت ليلا، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت العملية ناجحة.

وذكر مصدران أمنيان عراقيان ومسؤولان إيرانيان أنهم تلقوا تأكيدا من داخل سوريا بمقتل البغدادي.