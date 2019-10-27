سابك: 33.69 مليار ريال إيرادات الربع الثالث لعام 2019

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” النتائج المالية للربع الثالث من العام 2019م، حيث بلغت إيرادات الشركة 33,69 مليار ريال، بانخفاض قدره 6 في المائة مقارنة بالربع السابق، و 23 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

فيما بلغ صافي الربح 0,83 مليار ريال سعودي، بتراجع قدره 61 في المائة مقارنة بالربع السابق، و 86 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده نائب رئيس مجلس إدارة “سابك” الرئيس التنفيذي يوسف بن عبد الله البنيان، اليوم في الرياض، مبيناً أن تراجع أسعار البتروكيماويات في الربع الثالث جاء في أعقاب موجة التحديات نتيجة تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة سعة المعروض من المنتجات الرئيسة بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط.

وقال ” نحن واثقون من آفاق صناعة البتروكيماويات على المدى الطويل، ونركز بشكل مستمر على وضع مشاريع النمو في قمة أولوياتنا، مع الحفاظ على تصنيفنا الائتماني القوي، واحتفلنا مؤخرًا بتدشين مشروع البتروكيماويات المشترك مع شركة “إكسون موبيل” على ساحل الخليج الأمريكي، كما أننا نتبنى سياسة مالية منضبطة تدعم توزيعات الأرباح مع استمرارنا بالاستثمار في تعزيز اعتمادية وسلامة أصولنا ” .

وأعرب البنيان عن شكره وتقديره لحكومة المملكة وشركة أرامكو على سرعة استعادة إمدادات اللقيم إلى مستوياتها الطبيعية، عقب تعرضها إلى تحديات مؤقته في سبتمبر الماضي.

وقال: “رغم هذا التحدي الكبير، إلا أننا أثبتنا مرة أخرى مرونة وقدرة عاليتين على تجاوز مثل هذه الحالات المؤسفة، من خلال الاستفادة القصوى من سلسلة امداداتنا العالمية، وقوة انتشار أعمالنا عالميًا.

وأشار البنيان إلى أهمية الإنجازات التي حققتها “سابك” مؤخرًا، بما في ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة بخصوص دمج الشركة السعودية للبتروكيمياويات (صدف) والشركة العربية للبتروكيماويات (بتروكيميا).

كما سلط الضوء على التزام “سابك” تجاه الاستدامة والابتكار وتقديمها بوليمرات قابلة للتدوير لدعم الاقتصاد الدائري ويتم استخدامها في الحياة اليومية، حيث أطلقت “سابك” حديثًا مبادرة تروسيركل (TRUCIRCLE ™ )، التي تجمع بين التقنيات الحديثة والمواد التي تدعم الاقتصاد الدائري، وتُمكن أصحاب العلامات التجارية الرائدة من تطوير منتجات استهلاكية تستفيد من حلول البوليمرات القابلة للتدوير التي تنتجها (سابك).