خادم الحرمين وولي العهد يقودان مسيرة تعزيز ودعم حقوق الانسان

التقى رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في مكتبه اليوم, سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميشيل سيرفون، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام والتعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان.

وأبرز العواد خلال الاستقبال جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ ، في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.