“مسام” ينتزع 3,351 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن “مسام” خلال الأسبوع الرابع من أكتوبر 2019م، من انتزاع 3,351 لغمًا منها 8 ألغام مضادة للأفراد، و758 لغمًا مضادة للدبابات و2,541 ذخيرة غير متفجرة، و44 عبوة ناسفة.

وبلغ إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 100,000 لغم زرعتها المليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة راح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.