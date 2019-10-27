لاعب الأخضر السابق ماجد عبدالله يمنح خميس العويران فيلا سكنية (فيديو)

أعلن لاعب الأخضر السابق ماجد عبدالله منح اللاعب خميس العويران فيلا سكنية ضمن الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان التي يقدمها برنامج “جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم” الخيرية.

وكتب ماجد عبدالله حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “سعدنا اليوم بزيارة الكابتن خميس العويران والاطمئنان على صحته بعد عودته من الرحلة العلاجية، وكانت فرحتي كبيرة بأن يكون أول شخص في الدفعة الثالثة من دفعات الإسكان، واستلام وحدة سكنية”.

وجاء إعلان لاعب المنتخب الوطني السابق ماجد عبدالله عقب زيارة قام بها للعويران لاعب الهلال والاتحاد السابق، بعد عودته من رحلة علاجية قضاها في الولايات المتحدة بسبب وعكة صحية.

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