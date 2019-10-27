“كلب”.. خسارة واشنطن الوحيدة في “عملية البغدادي”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، خلال العملية التي نُفذت في سوريا، إن واشنطن لم تخسر في العملية سوى “كلب” وصفه ترامب بـ”الممتاز والموهوب”.

وأضاف: “الليلة الماضية أصيبت في عملية قتل أبوبكر البغدادي، أحد الكلاب المميزة والموهوبة في ظل التفجيرات الكثيرة التي نفذها عناصر تنظيم داعش أثناء العملية”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في عملية شمال غرب سوريا، شاركت فيها 8 مروحيات وسفن حربية والقوات الخاصة الأمريكية، فضلًا عن روبوت لدخول النفق الذي تواجد به البغدادي لكنه لم يستخدم.

وأضاف أن روسيا فتحت المجال الجوي السوري لشن عملية استهداف البغدادي، مشيرًا إلى أن هناك أطرافا لعبت دورا كبيرا في استهداف زعيم تنظيم داعش ومنها العراق والأكراد الذين تعاونوا وقدموا معلومات حيوية بشأن البغدادي.

وأوضح “ترامب”، أن المدخل الذي تواجد فيه زعيم تنظيم داعش الإرهابي كان مفخخا، وأصيب البغدادي بحالة ذعر وكان يبكي ويصرخ، لافتًا إلى “البغدادي” قتل مع 3 من أطفاله بعد تفجير سترته المفخخة داخل النفق الذي تواجد فيه بعد محاصرته من القوات.

وأشار إلى أنه تم جمع معلومات من أطراف عدة دون إطلاعها على طبيعة العملية قبل شهر، مؤكدًا أنه سيتم إعلان مزيد من التفاصيل بشأن العملية في وقت لاحق خاصة وأنه هناك الكثير من عناصر البغدادي قتلوا وعددهم أكبر بكثير من الأحياء الذين شاركوا في العملية بينهم امرأتان كانتا ترتديان حزامين ناسفين، فضلًا عن استسلام آخرين من عناصر داعش وهم قيد الاعتقال حاليا.