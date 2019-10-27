ردود فعل عربية وعالمية بعد إعلان مقتل زعيم داعش

رحبت دول عربية وأجنبية، مساء اليوم، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم “داعش” الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وقال وزير الخارجية البحريني، إن مقتل البغدادي يشكل ضربة قاصمة لتنظيم داعش ونحيي الأشقاء والحلفاء على جهدهم و نجاحهم في العثور عليه وقتله.

وقالت وزارة الدفاع العراقية “استخباراتنا هي من حددت موقع البغدادي بدقة”.

وقالت إن جهاز المخابرات الوطني حدد موقع زعيم التنظيم، وأبلغ به الولايات المتحدة التي نفذت الغارة التي انتهت بمقتله.

وأضافت في بيان: “بعد متابعة مستمرة وتشكيل فريق عمل مختص وعلى مدار سنة كاملة، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي، وفقا لمعلومات دقيقة، من تحديد الوكر الذي يختبأ فيه رأس داعش الإرهابي المجرم أبو بكر البغدادي ومن معه في محافظة إدلب السورية”.

وقالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي، إن “مقتل البغدادي تقاعد مبكر لإرهابي وليس لتنظيمه”.

وهنأت بارلي الولايات المتحدة على العملية التي قادت لمقتل الزعيم، لكنها حذرت من أن ذلك لا يعني نهاية التنظيم.

وقالت بارلي على “تويتر”: “البغدادي تقاعد مبكر لإرهابي، لكن ليس لتنظيمه. نواصل الحرب ضد تنظيم الدولة مع شركائنا، وسنتعامل مع الظروف الإقليمية الجديدة”.

أشاد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، بالعملية، واعتبرها “لحظة مهمة”، إلا أنه أكد أن المعركة ضد التنظيم “لم تنته بعد”.

وكتب على “تويتر”: “مقتل البغدادي لحظة مهمة في القتال ضد الارهاب، ولكن المعركة ضد شر داعش لم تنته بعد”.

وأضاف: “سنعمل مع شركائنا في التحالف لإنهاء نشاطات داعش الإجرامية والهمجية بشكل نهائي”.

وصرح وزير الدفاع بن واليس أن قادة داعش “حرفوا الإسلام لتجنيد الآلاف للانضمام إلى هذه القضية الشريرة”.

وقال: “أرحب بما جرى، والعالم لن يفتقد البغدادي”.

وزعم رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، أن الكفاح ضد داعش، يعد حجر الزاوية في عمليات تركيا الرامية إلى مكافحة الإرهاب بسوريا.

جاء ذلك، في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، الأحد.

وأشار إلى أن تركيا ستواصل القبض على “إرهابيي داعش”.