“الأرصاد”: هذه توقعات طقس الغد في المملكة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين في المملكة 29/ 12/ 1441 الموافق 28/ 10/ 2019، قائلة إن الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة.

وشملت التوقعات، استمرار تكون السحب الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من وسط وشرق المملكة، في حين يتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وشمال المملكة.