أمانة القصيم: 15 ألف بلاغ خلال 6 شهور عن مشاكل الطرق والإنارة

أعلنت أمانة القصيم، اليوم، أنها تلقت 15 ألف بلاغ عن مشاكل في الطرق ونحوها، لافتة إلى أنه تم إنجاز 98.8%.

وعبر حسابها الرسمي على “تويتر”، أضافت: “بعد تكثيف الفرق الميدانية والرقابية، تفاعلت أمانة القصيم مع أكثر من (15) ألف بلاغ خلال الستة أشهر الماضية تم استقبالها عبر مركز البلاغات”.

وتابعت: “هذه البلاغات تركزت حول أعمال هبوطات الإسفلت، وصيانة الإنارة والأرصفة ونحوها، وبلغت نسبة الإنجاز في المعالجة 98,8%، مهيبة بالمواطنين تلقي البلاغات على مدار الساعة على الرقم 940.

ومن خلال صفحتها الرسمية، قالت الأمانة إنها تعمل على إتاحة الخدمات الإلكترونية للمواطنين وقطاع الأعمال بالإضافة الى الجهات الحكومية، وذلك من خلال البوابة الخاصة بالخَدَمَات، حرصًا منها على توفير الوقت والجهد على المستفيد، وتحقيقًا للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية.

وأكدت أنه تتم إضافة الخدمات الإلكترونية تدريجيًّا حسب كمية الطلبات الواردة تباعًا، بالإضافة إلى التحديث المستمر على الخدمات الحالية؛ لتلبية كامل المتطلبات، وزيادة مستوى الدقة والسرعة في عملية إنجاز الطلبات.