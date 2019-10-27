بعد كل تأكيدات ترامب.. روسيا تشكك في مقتل البغدادي

أثارت روسيا الشكوك الأحد حول مقتل زعيم تنظيم القاعدة ابو بكر البغدادي والذي وردت العديد من التقارير عن مقتله منذ 2014.

وصرح ايغور كوناشينكوف المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان “لا تتوفر لدى وزارة الدفاع أية معلومات موثوقة حول عملية الجيش الأمريكي في ادلب .. فيما يتعلق بموت البغدادي للمرة المليون”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مقتل البغدادي في عملية عسكرية استهدفت مخبأه بقرية باريشا بمحافظة إدلب السورية الليلة الماضية.

وقال ترامب ، في خطاب تلفزيوني اليوم الاحد ، إن البغدادي قتل بعد أن حُشر في نفق ، قتل بعد أن فجر سترة ناسفة كان يرتديها، مشيرا إلى أن البغدادي قتل مع ثلاثة من أطفاله .