شاهد.. عاصفة تضرب مستشفى حفر الباطن

أعلنت صحة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، اليوم، عدم تأثر الخدمات الطبية بمستشفى حفر الباطن بسبب العاصفة الجوية الشديدة التي تعرضت لها المدينة.

وكتبت –عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”– أن الخدمات الطبية لم تتأثر في مستشفى حفر الباطن المركزي، من جراء الحالة المطرية، موضحةً أن الواجهة الزجاجية للمستشفى هي التي تضررت، مؤكدةً أن وضع المنومين مطمئن ولا توجد إصابات.

وقال مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي،: “بفضل الله لم تتأثر الخدمات الطبية في مستشفى حفر الباطن المركزي جراء الحالة المطرية حيث تضررت الواجهة الزجاجية فقط للمستشفى ووضع المنومين مطمئن ولاتوجد إصابات ولله الحمد”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعاصفة شديدة ضربت حفر الباطن.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اأهالي المنطقة الشرقية، مؤكدة استمرار تقلب الطقس حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.