تدشين حملة للكشف على المباني العالية بمكة

نفذ الدفاع المدني بمحافظة جدة اليوم حملة الكشف على المباني العالية وانطلقت الحملة التي تستمر لمدة أسبوعين كمرحلة أولى يتم دراسة نتائجها ليتم بناء الخطط القادمة عليها.

وكان مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي المنتشري قد دشن بداية الحملة عند الساعة التاسعة والنصف من صباح اليوم الأحد.

وأشار اللواء المنتشري إلى أن الحملة مشتركة ما بين السلامة والإطفاء تهدف إلى الكشف على كافة المباني العالية بمحافظة جدة.

وأكد أن الحملة التي تنفذ اليوم تشترك فيها السلامة والإطفاء في آن واحد بهدف التأكد من اشتراطات السلامة وبنفس الوقت يتم من خلال الحملة تجربة كافة معداتنا وآلياتنا.

وأوضح أن الحملة يشارك فيها عدد من ضباط الإطفاء والسلامة وكذلك عدد من فرق الإطفاء الواقعة ضمن نطاق المباني العالية متمنين للجميع السلامة.