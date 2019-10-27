الرئيس اليمني يشيد برعاية السعودية لاتفاق الرياض وإنهاء الانقسام للانتصار على الحوثي

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إن مشروع اتفاق الرياض يضاف إلى رعاية المملكة العربية السعودية الكريمة ومساعيها الدؤوبة نحو رأب الصدع وإنهاء التمرد ولملمة الجهود وتوحيد الطاقات نحو الهدف الأكبر في إنهاء الانقلاب (الحوثي) وهزيمة مشروع إيران في المنطقة وأدواتها ومن ذلك المليشيا الحوثية.

وأضاف أن أهدافنا واضحة ومسارنا محدد من خلال التوافق الوطني ومرجعيات السلام المرتكزة على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216، وصولا الى إنها الانقلاب وتداعياته والانتصار لخيارات شعبنا اليمني.

جاء ذلك خلال ترأس هادي الْيَوْمَ اجتماعاً لهيئة مستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني ورئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك ونائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي.