الصحة: كيف تتبرع بأعضائك؟

نشرت وزارة الصحة، مقطع فيديو عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية، مؤكدة أنه “عمل نبيل يساهم في حفظ حياة الكثير”.

وكشفت الوزارة في الفيديو عن الأعضاء التي ييمكن التبرع بها، وعدد الموجودين على قائمة الانتظار، كما كشفت عن عدد المستفيدين.

وأمس، نجح فريق طبى في نقل أعضاء امرأة متوفاة دماغياً إلى سبعة مرضى في واحدةٍ من أندر عمليات التبرع بالأعضاء في المملكة، حسبما كشف عنه توفيق الربيعة، وزير الصحة.

وغرد الربيعة عبر صفحته الرسمية في “تويتر” كاتباً: “امرأة متوفاة، تنقد حياة سبعة أشخاص. تم نقل أعضاء مريضة متوفاة دماغياً بنجاح لسبعة أشخاص، حيث تم تقسيم الكبد إلى جزأين وزراعتهما لمريضين، وتم زراعة كلى وبنكرياس لمريض، وتم فصل الرئتين لمريضين، وتم زراعة القلب لمريض، والكلية لمريض”. واستمرت العمليات حتى الفجر بشكل متواصل لمدة ٢٤ ساعة.